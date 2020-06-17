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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34233

Дом Миклашевских в Глухове пока не ушел с молотка

18 июня на известной онлайн-платформе «OLX» появилось объявление о продаже почтово-телеграфной конторы, известной больше как имение Миклашевского.

Согласно информации, 2 июля должен был состояться аукцион. Но желающих приобрести почтово-телеграфную контору стартовой стоимость в 1 886 618,40 грн не нашлось. Стоит отметить, что фасад здания длительное время, год от года падал, разрушался на глазах, поэтому знаменитая достопримечательность архитектурного наследия требует значительных капитальных финансовых вливаний. Найдутся ли инвесторы, которые готовы выкупить здание 1901 года постройки, общей площадью вместе с гаражом в 921,4 м²?

Следующие торги путем проведения аукциона через систему «Прозорро» состоятся 22 июля в 15:35, пишет Глухів.інфо.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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