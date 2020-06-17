Дом Миклашевских в Глухове пока не ушел с молотка 18 июня на известной онлайн-платформе «OLX» появилось объявление о продаже почтово-телеграфной конторы, известной больше как имение Миклашевского.

Согласно информации, 2 июля должен был состояться аукцион. Но желающих приобрести почтово-телеграфную контору стартовой стоимость в 1 886 618,40 грн не нашлось. Стоит отметить, что фасад здания длительное время, год от года падал, разрушался на глазах, поэтому знаменитая достопримечательность архитектурного наследия требует значительных капитальных финансовых вливаний. Найдутся ли инвесторы, которые готовы выкупить здание 1901 года постройки, общей площадью вместе с гаражом в 921,4 м²? Следующие торги путем проведения аукциона через систему «Прозорро» состоятся 22 июля в 15:35, пишет Глухів.інфо.