Экс-замглавы Сумской ОГА рассказал всю правду о своем бывшем шефе, который его уволил два месяца назад (видео) Иван Боршош, которого уволили в мае с должности замглавы Сумской ОГА в программе телеканала АТВ рассказал всю правду о губернаторе Сумщины Романе Грищенко.