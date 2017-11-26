Экс-замглавы Сумской ОГА рассказал всю правду о своем бывшем шефе, который его уволил два месяца назад (видео)

А в 2020 году зарплата экс-чиновника несколько снизилась....
Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко уволил своего заместителя Ивана Боршоша....
Стандарты лечения осужденных и заключенных должны быть не хуже, чем стандарты лечения людей, которые находятся на свободе....
Сегодня, 17 января, Ковпаковский райсуд закрыл административное дело в отношении зампреда облгосадминистрации Ивана Боршоша в связи с отсутствием состава правонарушения,...
В ночь с 25 на 26 ноября замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош на своем авто был остановлен патрульной полицией, ...