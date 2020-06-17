Сумщине выделили 40 млн грн на 48 проектов Комиссии по распределению субвенции на соцэкономразвитие отдельных территорий одобрила около 200 проектов, 48 из них - на Сумщине.

Комиссия рассмотрела и одобрила согласованные предложения от народных депутатов и областных государственных администраций по распределению около 300 млн гривен субвенции на финансирование около 200 проектов, 48 из них - проекты по Сумской области.

На 48 проектов Сумщины предусмотрено финансирование в сумме 39 млн 688 тыс. 829 грн. Это ремонт учреждений дошкольного, улучшение условий в образовательных учреждениях, закупка медицинского оборудования и т.п.

Как отметил Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, государственным бюджетом на 2020 год Минрегиону предусмотрена субвенция в объеме 1,7 млрд гривен. Предложения по ее распределения подаются народными депутатами Украины, областными и Киевской городской администрациями. На прошлом заседании Комиссии были рассмотрены и одобрены предложения по распределению 1,4 млрд гривен между около 1000 проектами и мероприятиями.

Справка, согласно определенным Порядком 80% субвенции распределяется между регионами в соответствии с численностью населения.