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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53162

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах на выходных будет жарко, возможны дожди и грозы.

В субботу, 4 июля, в течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью 17-19 °С тепла, днем 31-33 °С.

В последующие два дня, 5 и 6 июля, также будет днем жарко, но возможны дожди и грозы.

Общество Прогноз погоды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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