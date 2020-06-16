Погода в Сумах: прогноз на выходные

В субботу, 4 июля, в течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью 17-19 °С тепла, днем 31-33 °С.
В последующие два дня, 5 и 6 июля, также будет днем жарко, но возможны дожди и грозы.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах...
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Новая неделя не принесла существенных изменений в синоптической ситуации....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...