Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах на выходных будет жарко, возможны дожди и грозы.

В субботу, 4 июля, в течение суток будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью 17-19 °С тепла, днем 31-33 °С. В последующие два дня, 5 и 6 июля, также будет днем жарко, но возможны дожди и грозы.