У Сумському театрі ім. Щепкіна – знову прем’єра Цього разу шанувальникам представлено виставу «Вісім люблячих жінок» за п’єсою відомого французького драматурга Робера Тома.

За словами режисера-постановника, заслуженої артистки України Олени Зарицької, спектакль створено у жанрі комедійного детективу, що зумовило сам характер постановки. На сцені багато гумору, емоцій, складних психологічних ситуацій, а також інтригуючих сюжетних ліній, що не залишають глядача упродовж всього дійства.

У виставі зібрано зірковий склад актрис різного віку. Серед них - заслужені артистки України Тамара Корінна, Нонна Жулева, Марія Грищенко та інші майстрині сцени, які неодмінно викликають симпатії глядацької аудиторії.

Як зазначив директор театру, заслужений діяч мистецтв України Микола Юдін, чергова прем’єрна вистава - це органічне продовження курсу щепкінців на відновлення активного спілкування зі своїм улюбленим глядачем, що зачекався зустрічі з театральним мистецтвом.