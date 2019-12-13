За словами режисера-постановника, заслуженої артистки України Олени Зарицької, спектакль створено у жанрі комедійного детективу, що зумовило сам характер постановки. На сцені багато гумору, емоцій, складних психологічних ситуацій, а також інтригуючих сюжетних ліній, що не залишають глядача упродовж всього дійства.
У виставі зібрано зірковий склад актрис різного віку. Серед них - заслужені артистки України Тамара Корінна, Нонна Жулева, Марія Грищенко та інші майстрині сцени, які неодмінно викликають симпатії глядацької аудиторії.
Як зазначив директор театру, заслужений діяч мистецтв України Микола Юдін, чергова прем’єрна вистава - це органічне продовження курсу щепкінців на відновлення активного спілкування зі своїм улюбленим глядачем, що зачекався зустрічі з театральним мистецтвом.
Сумський академічний театр імені Щепкіна готує для глядачів прем’єрну виставу "Що трапилось у зоопарку". На допрєм`єрному показі побували журналісти Суспільного...
Голосование в первом театральном интернет-конкурсе «ТЕАТР.NET» проходит с 5 по 14 мая....
У Міжнародний день театру Національна спілка театральних діячів оприлюднила лонг-лист учасників третього Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА....
На официальной странице в Фейсбуке Сумского областного академического театра имени М. Щепкина открыт доступ к видеоверсиям представлений....
Мітці з Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна знову запропонували своїм глядачам театральний експеримент....