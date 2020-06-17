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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34203

На Сумщине пожарные спасли от уничтожения 4 сарая и 2 гаража

2 июля в 21:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Ивана Франко в г. Кролевец.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел охваченную пламенем кровлю здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю здания на площади до 6 кв. м и стены на площади до 10 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения на 4 рядом расположенные сарая и 2 гаража.

В 21:54 возгорание локализовали, а в 22:14 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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