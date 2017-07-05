Сумщина відзначає 361-шу річницю Конотопської битви Щорічно на Сумщині традиційно масштабно відзначають перемогу війська під проводом гетьмана України Івана Виговського над московітами у Конотопській битві 1659 року.

Цього року через пандемію заходи, на жаль, дуже обмежені, зокрема, скасовані масові культурно-мистецькі заходи.

Сьогодні керівники Конотопського району Тетяна Шерудило і Анатолій Боярчук спільно з військовими, представниками козацтва та громадськості поклали квіти до пам’ятного знаку «Шаблі», що встановлений при в’їзді у с.Шаповалівка на честь перемоги у Конотопській битві, та до пам’ятника гетьману Івану Виговському.

Біля пам’ятного знаку учасникам антитерористичної операції вшанували пам'ять всіх борців за вільну і незалежну Україну.

За усіма загиблими у різні часи становлення української державності відслужено заупокійну літію.

Цього тижня працівники Конотопської центральної дитячої бібліотеки підготували разом з юними читачами книжкову виставку «Козацька слава Конотопа». Тематична виставка «Конотопська битва – звитяга пращурів великих» експонується також у Конотопському міському центрі культури і дозвілля. На виставках представлені книги, періодичні видання, виписки із статей, світлини та картини про славетну перемогу 1659 року.

Виставки можна відвідати у вихідні дні, дотримуючись правил адаптивного карантину.