Сумщина відзначає 361-шу річницю Конотопської битви

Цього року через пандемію заходи, на жаль, дуже обмежені, зокрема, скасовані масові культурно-мистецькі заходи.
Сьогодні керівники Конотопського району Тетяна Шерудило і Анатолій Боярчук спільно з військовими, представниками козацтва та громадськості поклали квіти до пам’ятного знаку «Шаблі», що встановлений при в’їзді у с.Шаповалівка на честь перемоги у Конотопській битві, та до пам’ятника гетьману Івану Виговському.
Біля пам’ятного знаку учасникам антитерористичної операції вшанували пам'ять всіх борців за вільну і незалежну Україну.
За усіма загиблими у різні часи становлення української державності відслужено заупокійну літію.
Цього тижня працівники Конотопської центральної дитячої бібліотеки підготували разом з юними читачами книжкову виставку «Козацька слава Конотопа». Тематична виставка «Конотопська битва – звитяга пращурів великих» експонується також у Конотопському міському центрі культури і дозвілля. На виставках представлені книги, періодичні видання, виписки із статей, світлини та картини про славетну перемогу 1659 року.
Виставки можна відвідати у вихідні дні, дотримуючись правил адаптивного карантину.
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