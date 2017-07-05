Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41181

Сумщина відзначає 361-шу річницю Конотопської битви

Щорічно на Сумщині традиційно масштабно відзначають перемогу війська під проводом гетьмана України Івана Виговського над московітами у Конотопській битві 1659 року.

Цього року через пандемію заходи, на жаль, дуже обмежені, зокрема, скасовані масові культурно-мистецькі заходи.

Сьогодні керівники Конотопського району Тетяна Шерудило і Анатолій Боярчук спільно з військовими, представниками  козацтва та громадськості поклали квіти до пам’ятного знаку «Шаблі», що встановлений при в’їзді у с.Шаповалівка на честь перемоги у Конотопській битві, та до пам’ятника гетьману Івану Виговському.

Біля пам’ятного знаку учасникам антитерористичної операції вшанували пам'ять всіх борців за вільну і незалежну Україну.

За усіма загиблими у різні часи становлення української державності відслужено заупокійну літію.

Цього тижня працівники Конотопської центральної дитячої бібліотеки підготували разом з юними читачами книжкову виставку «Козацька слава Конотопа».  Тематична виставка «Конотопська битва – звитяга пращурів великих» експонується також у Конотопському міському центрі культури і дозвілля. На виставках представлені книги, періодичні видання, виписки із статей, світлини та картини про славетну перемогу 1659 року.

Виставки можна відвідати у вихідні дні, дотримуючись правил адаптивного карантину.

Общество Конотопская битва
view counter

По тематике

На Сумщині Ахтем Сеїтаблаєв зніматиме фільм про Конотопську битву
12.08.2019 17:45

На Сумщині Ахтем Сеїтаблаєв зніматиме фільм про Конотопську битву

В інтерв’ю працівнику відділу промоції та туризму Руфіні Счастливцевій відомий актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв повідомив, що фільм про Конотопську...

На Сумщині стартувала «Конотопська битва» (+ видео)
29.06.2019 14:01

На Сумщині стартувала «Конотопська битва» (+ видео)

Сьогодні, 29 червня, на Конотопщині, відзначають 360-ту річницю Конотопської битви....

17.04.2019 14:13

На Сумщині знімали кіно про гетьмана Виговського

Минулого тижня на території Сумської області на замовлення Держкіно відбувалися зйомки науково-документального фільму «Іменем Виговського» («Конотопська битва-360»)....

15.11.2017 15:38

На Сумщине хотят создать музей Конотопской битвы

Поручение изучить возможность создания музея Конотопской битвы дал глава Конотопской райгосадминистрации Николай Горбенко во время рабочего совещания по вопросу проведения...

Сумчан запрошують на «Конотопську битву - 2017»
05.07.2017 17:28

Сумчан запрошують на «Конотопську битву - 2017»

6-9 липня у Конотопі пройде традиційний патріотичний фестиваль «Конотопська битва – 2017»....

Новости

Где на Сумщине новые случаи коронавируса
Сегодня 09:42
Главе Сумской ОГА объявлен выговор за продажу должностей?
01.07.2020 22:21
На Сумщине СБУ разоблачила нелегальную вырубку деревьев более чем 3 миллиона гривен
Сегодня 16:34
На Сумщине взяли под стражу 18-летнего наркоторговца
Сегодня 16:25
Карантин на Сумщине: что ослабили, что усилили?
Сегодня 16:19
В год столетия власти забыли о художественном музее Сумщины
Сегодня 16:15
В Сумах провели турнир среди 12-летних пляжниц
Сегодня 16:06
Полицейские Сумщины разыскали несовершеннолетнего беглеца с Николаевщины
Сегодня 15:58
Продолжается реконструкция Конотопской гимназии за 13 млн грн
Сегодня 15:49
Глуховчанка собралась устраивать голодовку перед офисом Президента
Сегодня 15:46
Сумщина відзначає 361-шу річницю Конотопської битви
Сегодня 15:41
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения 4 сарая и 2 гаража
Сегодня 15:34
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.