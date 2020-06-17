Глуховчанка собралась устраивать голодовку перед офисом Президента Елена проживает в Глухове, а ее мать – в с. Мазевка Путивльского района. Из – за того, что село присоединили не к райцентру, а Новослободской ОТГ, пенсионерка лишилась возможности добираться до больницы

Дело в том, что женщина имеет серьезное заболевание – сахарный диабет, и нуждается в постоянном лечении и медицинском обслуживании специалистами. До Путивля ехать 5 минут, а до Новой Слободы – более получаса. Со слов Елены, она беспокоится не только за свою родительницу, а и за всех остальных жителей маленьких населенных пунктов, которые оказались заложниками обстоятельств. Поэтому выступила инициатором того, чтобы добиваться справедливости на самых высоких уровнях страны.



Активная молодая глуховчанка с группой поддержки из жителей Путивльщины уже дважды побывала под Верховной Радой, последний раз – вчера. Окончательных результатов не добились, зато лед тронулся. Теперь, с 13 июля, в свой небольшой отпуск, Елена собирается опять в Киев – объявить голодовку под окнами офиса Президента. Собеседница признается, что в отстаивании интересов родной матери и других селян готова на самые радикальные меры, пишет Глухов.инфо.