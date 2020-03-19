Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06178

В Сумах провели турнир среди 12-летних пляжниц

1-2 июля прошло Открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и младше.

І место - Выприцкая Полина / Дрижерук Виктория (КДЮСШ «Авангард»)

II место - Шкурат Мария / Ермак Злата (ОДЮСШ)

III место - Литовченко Алена / Гладенко Таисия (КДЮСШ «Авангард»)

Спорт Пляжный волейбол
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27.06.2020 13:54

Сумские пляжницы с медалями чемпионата Украины

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В Шостке на пляже соревновались смешанные пары
22.06.2020 15:13

В Шостке на пляже соревновались смешанные пары

20 июня в Шостке прошел турнир «Микст» по пляжному волейболу....

В Шостке провели турнир по пляжному волейболу
31.05.2020 12:34

В Шостке провели турнир по пляжному волейболу

30 мая в Шостке провели межрегиональный турнир по пляжному волейболу....

В Сумах пройдет турнир по пляжному волейболу
22.05.2020 09:00

В Сумах пройдет турнир по пляжному волейболу

30-31 мая в Сумах пройдет открытый турнир по пляжному волейболу....

Сумские пляжники в ТОП рейтинга в Украине
19.03.2020 13:20

Сумские пляжники в ТОП рейтинга в Украине

Обновился национальный рейтинг пляжных волейболистов и волейболисток Украины....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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