В Сумах провели турнир среди 12-летних пляжниц

І место - Выприцкая Полина / Дрижерук Виктория (КДЮСШ «Авангард»)
II место - Шкурат Мария / Ермак Злата (ОДЮСШ)
III место - Литовченко Алена / Гладенко Таисия (КДЮСШ «Авангард»)
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