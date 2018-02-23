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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15155

В год столетия власти забыли о художественном музее Сумщины

Директор Сумского областного художественного музея им. Н.Онацкого Надежда Юрченко обратилась к главе Сумской ОГА.

«Пожалуйста, обратите внимание на областной художественный музей, который очень страдает: нет канализации (выгребная яма), крыша течет во многих местах, окна со стороны Театральной площади - разбиты после урагана 2017 года. Здание разрушается из-за грибка. Музею 100 лет. Наследие составляет более 17000 художественно-культурных ценностей ХVI-ХХ ст. Сейчас есть проектно-сметная документация (в областном департаменте капитального строительства), прошел тендер, но из-за отсутствия финансирования в начале года, путь к ремонту был приостановлен. Помогите, обратите внимание на художественную жемчужину Сумщины, которая является гордостью края!», - написала она в Фейсбуке.

Общество Сумской художественный музей
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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