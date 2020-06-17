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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19137

Карантин на Сумщине: что ослабили, что усилили?

Во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли ряд очередных послаблений, но в то же время и повысили ответственность за нарушение карантинных требований.

Принимая во внимание фактическое состояние эпидемической ситуации на территории Сумской области членами областной комиссии было принято решение разрешить проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального образования. Также позволили деятельность кинотеатров с наполненностью кинозалов в соответствии с противоэпидемическими требованиями, определенными постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 1 июля 2020 №38.

С сегодняшнего дня в соответствии с санитарными требованиями могут восстановить реабилитационные услуги для детей с инвалидностью Территориальный центр социального обслуживания и Сумской областной центр комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью.

Однако, как отметил замгубернатора Сергей Банников, главы райгосадминистраций и местных органов самоуправления должны взять под личный контроль вопрос запрета деятельности аттракционов в парках и зонах отдыха из-за невозможности обеспечения при их функционировании соблюдения социальной дистанции и других противоэпидемических требований.

Что касается усиленного контроля за соблюдением карантинных требований, то он касается нарушений санитарных норм в общественном транспорте и заведениях общественного питания.

Главы райгосадминистраций и руководство местных органов самоуправления должны взять под личный контроль работу постоянно действующих мобильных групп, имеющих право во время проверок привлекать к ответственности виновных в нарушении противоэпидемических мероприятий.

Некоторые запреты касаются и г. Ахтырка и Тростянецкого и Великописаревского районов. На этих территориях еще невозможно проводить массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные и др.) с количеством участников более 10 человек. Спортивные соревнования будут проводить без присутствия зрителей при условии соблюдения спортсменами личной гигиены, использование антисептиков, средств защиты и дистанцированием за пределами стадионов.

В случае повышения уровня заболеваемости в области коронавирусной инфекцией, членами профильной комиссии будет немедленно принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации на Сумщине.

Общество Карантин Коронавирус
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