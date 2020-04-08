На Сумщине СБУ разоблачила нелегальную вырубку деревьев на 3 миллиона гривен

По данным предварительного следствия, в 2019 году должностные лица Службы автомобильных дорог в Сумской области противоправно предоставили разрешение на вырубку деревьев представителям местной коммерческой структуры. По предварительной информации, древесину дельцы реализовывали на территории региона.
По оценкам специалистов, противоправная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб на более чем 3 миллиона гривен.
Во время обысков в помещениях регионального подразделения Службы автомобильных дорог и территории коммерческой структуры правоохранители обнаружили документы с доказательствами проведения сделок, а также 160 кубометров неучтенной древесины.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, если такие действия повлекли тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.
Мероприятия по разоблачению схемы проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, сообщает пресс-група УСБУ в Сумской области.
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