Сумських підприємців запрошують до участі в конкурсі на надання фінансової підтримки

Для участі суб’єктам малого і середнього підприємництва або уповноваженим ними у встановленому чинним законодавством порядку особам, необхідно подати до департаменту пакет документів:

- заява на участь у конкурсі відповідно до додатку;

- відомості про всю державну допомогу, отриману ним протягом останніх трьох років, її форму та мету. Відлік трирічного періоду для незначної державної допомоги розпочинається з 02 серпня 2017 – дати набрання чинності у повному обсязі Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

- лист-гарантія (у формі довідки), що на нього не поширюється обмеження у допуску до конкурсу, визначені у підпункті 1.4 пункту 1 Порядку надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з міського бюджету м. Суми;

- бізнес-план, завірений підписом керівника підприємства або особистим підписом фізичної особи-підприємця та печаткою (у разі її наявності);

- звіт про реалізацію бізнес-плану (про хід реалізації), завірений підписом керівника підприємства або ж особистим підписом фізичної особи-підприємця та печаткою (у разі її наявності);

- завірена Претендентом копія кредитного договору;

- завірена банком інформація про фактичну суму сплати основної суми боргу та відсотків за користування кредитом з початку бюджетного періоду по дату оголошення про проведення конкурсу включно;

- завірена Претендентом копія статуту для юридичних осіб;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду - для фізичної особи-підприємця, копія паспорту та документу, що підтверджує повноваження керівника - для юридичної особи;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

податкова звітність за минулий рік та попередній звітний період;

- завірені Претендентом копії документів фінансової звітності за минулий рік відповідно до системи оподаткування (форми № 1 «Баланс» та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» або податкової декларації для фізичних-осіб підприємців);

- завірені Претендентом копії Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою № 1 ДФ за два останні календарні роки з підтвердженням його подання до територіального органу ДФСУ.

Документи приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, тобто з 1 липня по 30 липня включно за адресою: вул. Садова, 33, каб. 34, тел.: 70-01-39.

Детальніше про конкурс.

Додаток (заява)/