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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12137

Сумських підприємців запрошують до участі в конкурсі на надання фінансової підтримки

Департамент забезпечення ресурсних платежів оголосив про проведення конкурсу на надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з бюджету Сумської міської ОТГ.

Для участі суб’єктам малого і середнього підприємництва або уповноваженим ними у встановленому чинним законодавством порядку особам, необхідно подати до департаменту пакет документів:

  • - заява на участь у конкурсі відповідно до додатку;
  • - відомості про всю державну допомогу, отриману ним протягом останніх трьох років, її форму та мету. Відлік трирічного періоду для незначної державної допомоги розпочинається з 02 серпня 2017 – дати набрання чинності у повному обсязі Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;
  • - лист-гарантія (у формі довідки), що на нього не поширюється обмеження у допуску до конкурсу, визначені у підпункті 1.4 пункту 1 Порядку надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з міського бюджету м. Суми;
  • - бізнес-план, завірений підписом керівника підприємства або особистим підписом фізичної особи-підприємця та печаткою (у разі її наявності);
  • - звіт про реалізацію бізнес-плану (про хід реалізації), завірений підписом керівника підприємства або ж особистим підписом фізичної особи-підприємця та печаткою (у разі її наявності);
  • - завірена Претендентом копія кредитного договору;
  • - завірена банком інформація про фактичну суму сплати основної суми боргу та відсотків за користування кредитом з початку бюджетного періоду по дату оголошення про проведення конкурсу включно;
  • - завірена Претендентом копія статуту для юридичних осіб;
  • - копія паспорту та ідентифікаційного коду - для фізичної особи-підприємця, копія паспорту та документу, що підтверджує повноваження керівника - для юридичної особи;
  • - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • податкова звітність за минулий рік та попередній звітний період;
  • - завірені Претендентом копії документів фінансової звітності за минулий рік відповідно до системи оподаткування (форми № 1 «Баланс» та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» або податкової декларації для фізичних-осіб підприємців);
  • - завірені Претендентом копії Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою № 1 ДФ за два останні календарні роки з підтвердженням його подання до територіального органу ДФСУ.

Документи приймаються протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, тобто з 1 липня по 30 липня включно за адресою: вул. Садова, 33, каб. 34, тел.: 70-01-39.

Детальніше про конкурс.

Додаток (заява)/

Экономика Предприниматели
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