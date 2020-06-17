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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45231

На Сумщине суд оштрафовал за флаг с советской символикой 9 мая

В Путивле на Сумщине суд признал виновным и оштрафовал на 1700 грн мужчину, который 9 мая ездил с флагом с запрещенной советской символикой.

Он заключил сделку со следствием о признании виновности. Также по решению суда флаг с запрещенной символикой должны уничтожить, пишет UA:СУМИ.

По информации из судебного реестра, копию флага Победы 1945 года с изображением пятиконечной белой звезды, серпа и молота - мужчина нашел в доме, который купил в 1999 году в Путивле.

9 мая мужчина вместе со своим знакомым присоединился к автопробегу ко Дню победы и взял этот флаг. Он сел на пассажирское сиденье, держа флаг, закрепленный на деревянной палке.

Как сообщается в реестре, при управлении автомобилем знакомый мужчины не наблюдал за флагом, но не был осведомлен о действиях своего товарища.

Соглашение о виновности человек заключил со следствием 14 мая. В суде он подтвердил, что вполне понимает свои права, последствия утверждения соглашения, которое заключил добровольно и согласен на назначение наказания.

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