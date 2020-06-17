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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:493161

В Сумах прорвало трубу на Троицком мосту

Сегодня, 3 июля, на Троицком мосту прорвало трубу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Леся Гончаренко.

«С открытием нового фонтана нас(. Или эффективное управление городом во всей красе! ((», - написала она.

Общество Прорвало трубу
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