В Сумах в руководство КП «Электроавтотранс» вернулся одиозный директор Экс-директор КП «Электроавтотранс» Александр Перчаков занял должность заместителя директора.

На предприятии так прокомментировал назначение г-на Перчакова:

«Главный принцип формирования команды - это профессиональные кадры, которые не словом, а делом могут сломать стереотипы о перспективах коммунального транспорта в г. Сумы, влиять на качество услуг по перевозке в коммунальном транспорте и вывести наше предприятие на новый уровень развития», - комментирует и.о. директора КП «Электроавтотранс» Андрей Новик, пишет Sumy.Today.

Напомним6 транспортные активисты почти год добивались ухода Александра Перчакова с должности, так как считали, что при его руководстве предприятие зашло в тупик, пока он не ушел на пенсию.