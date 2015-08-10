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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:543491

В Сумах в руководство КП «Электроавтотранс» вернулся одиозный директор

Экс-директор КП «Электроавтотранс» Александр Перчаков занял должность заместителя директора.

На предприятии так прокомментировал назначение г-на Перчакова:

«Главный принцип формирования команды - это профессиональные кадры, которые не словом, а делом могут сломать стереотипы о перспективах коммунального транспорта в г. Сумы, влиять на качество услуг по перевозке в коммунальном транспорте и вывести наше предприятие на новый уровень развития», - комментирует и.о. директора КП «Электроавтотранс» Андрей Новик, пишет Sumy.Today.

Напомним6 транспортные активисты почти год добивались ухода Александра Перчакова с должности, так как считали, что при его руководстве предприятие зашло в тупик, пока он не ушел на пенсию.

Общество Александр Перчаков
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