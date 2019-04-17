В Сумах на открытой воде соревновались юные пловцы

Соревновались на дистанциях от 50 до 600 м.
В итоге победителями в своих возрастных категориях стали: Гордей Цыбульняк, Михаил Дедов, Дмитрий Яременко, Артем Маслов, Владимир Половинка, Дарья Сушко, Савелий Загорулько, Ольга Титаренко, София Бондаренко, Илья Радченко, Денис Братушка.
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