В Сумах на открытой воде соревновались юные пловцы 1 июля в Сумах прошло Открытое первенство КДЮСШ «Динамо» по плаванию на открытой воде.

Соревновались на дистанциях от 50 до 600 м. В итоге победителями в своих возрастных категориях стали: Гордей Цыбульняк, Михаил Дедов, Дмитрий Яременко, Артем Маслов, Владимир Половинка, Дарья Сушко, Савелий Загорулько, Ольга Титаренко, София Бондаренко, Илья Радченко, Денис Братушка.