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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:36118

Харьковский губернатор Сумщины берет себе в замы донецкого кадра

Частный предприниматель Сергей Пахольчук подал в НАПК декларацию о доходах как кандидат на должность заместителя главы Сумской ОГА.

Известно, что в 2016-2017 годах он был заместителем мэра Белой Церкви, затем ушел в бизнес. Сергей Пахольчук - уроженец Донецка, сегодня ему исполнилось 48 лет.

Образование - высшее. Трудовую деятельность начал в 1995 году начальником водопроводно-канализационной службы КП «Донецкий горводоканал».

2007 - 2008р.р.- главный инженер КП «Управляющая компания« УЖКХ »г.. Донецкая

2009 - 2011 г.г. - начальник ПТО КП «Макеевский горводоканал»

2011-2014 г.г. начальник отдела расчета энергоэффективности использования энергетических ресурсов Департамента тарифной политики и регулирования отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения НКРЭКУ.

2014-2016 г.г. - заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики Министерства регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

2016-2017 года - заместитель городского головы Белой Церкви.

За прошлый год заработал более 2 млн грн, имеет квартиру в Севастополе, Макеевке, где зарегистрирован, и дачу с землей в Фурсах Белоцерковского района. Ездит на Хюндай Аксент 2012 г.в.

Политика Сергей Пахольчук
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