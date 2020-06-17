Харьковский губернатор Сумщины берет себе в замы донецкого кадра Частный предприниматель Сергей Пахольчук подал в НАПК декларацию о доходах как кандидат на должность заместителя главы Сумской ОГА.

Известно, что в 2016-2017 годах он был заместителем мэра Белой Церкви, затем ушел в бизнес. Сергей Пахольчук - уроженец Донецка, сегодня ему исполнилось 48 лет.

Образование - высшее. Трудовую деятельность начал в 1995 году начальником водопроводно-канализационной службы КП «Донецкий горводоканал».

2007 - 2008р.р.- главный инженер КП «Управляющая компания« УЖКХ »г.. Донецкая

2009 - 2011 г.г. - начальник ПТО КП «Макеевский горводоканал»

2011-2014 г.г. начальник отдела расчета энергоэффективности использования энергетических ресурсов Департамента тарифной политики и регулирования отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения НКРЭКУ.

2014-2016 г.г. - заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения и жилищной политики Министерства регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

2016-2017 года - заместитель городского головы Белой Церкви.

За прошлый год заработал более 2 млн грн, имеет квартиру в Севастополе, Макеевке, где зарегистрирован, и дачу с землей в Фурсах Белоцерковского района. Ездит на Хюндай Аксент 2012 г.в.