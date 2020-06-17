В соседней с Сумщиной областью усилили карантин Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об ужесточении карантинных мероприятий в городе.

Об этом сообщил заместитель городского головы Игорь Терехов, передает KHARKIV Today.

"Прежде всего, это касается ограничения работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий (более чем десять человек), а также функционирования заведений общепита без летних площадок или площадью менее 50 квадратных метров, кроме услуг по адресной доставке и на вынос. Кроме того, нам было рекомендовано ограничить время работы до 22:00", - сказал он.

По его словам, решение об ужесточении карантина было принято в связи с тем, что Харьковская область в течение пяти дней не соответствует минимальным требованиям для смягчения ограничительных мер.