В Офисе президента раскрыли новые данные о состоянии Елены Зеленской Здоровье первой леди резко изменилось.

Состояние здоровья первой леди Украины Елены Зеленской резко изменилось, медики решились на отважные действия. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса-президента.

«Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавірусної инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что несмотря на то, что Зеленская выздоровела от вируса из Китая, она «нуждается в продолжении лечения от вызванного им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома»