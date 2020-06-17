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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:4960

В Офисе президента раскрыли новые данные о состоянии Елены Зеленской

Здоровье первой леди резко изменилось.

Состояние здоровья первой леди Украины Елены Зеленской резко изменилось, медики решились на отважные действия. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Офиса-президента.

«Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавірусної инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы. Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что несмотря на то, что Зеленская выздоровела от вируса из Китая, она «нуждается в продолжении лечения от вызванного им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома»

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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