ФК «Сумы» ушел в двухнедельный отпуск Главный тренер ФК «Сумы» Сергей Страшненко рассказал о ближайших планах команды.

«Горожане» в июне провели два официальных кубковых матча - за Кубок имени Геннадия Свирского и Суперкубок Сумской области по футболу. В обоих команда праздновала победу со счетом 2:1. Кроме этого, команда сыграла матч за Кубок почетного президента ФК «Сумы» Александра Демьяненко «DEMIANENKO CUP 2020».

О ближайших планах команды клубная пресс-служба поинтересовалась у главного тренера Сергея Страшненко.

«Сейчас мы распустили ребят на двухнедельный отпуск. 13 июля восстанавливаем тренировочный процесс по подготовке к участию в чемпионате Украины и Кубке Украины по футболу среди любительских команд. Возможно, в конце июля команда примет участие в Кубке губернатора. Ждем официальную информацию от его организаторов», - сообщил наставник команды Сергей Страшненко.

Напомним, что в августе начнется полноценный игровой процесс команды - участие в чемпионате Украины и Кубке Украины по футболу среди любительских команд.