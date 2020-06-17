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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:59109

ФК «Сумы» ушел в двухнедельный отпуск

Главный тренер ФК «Сумы» Сергей Страшненко рассказал о ближайших планах команды.

«Горожане» в июне провели два официальных кубковых матча - за Кубок имени Геннадия Свирского и Суперкубок Сумской области по футболу. В обоих команда праздновала победу со счетом 2:1. Кроме этого, команда сыграла матч за Кубок почетного президента ФК «Сумы» Александра Демьяненко «DEMIANENKO CUP 2020».

О ближайших планах команды клубная пресс-служба поинтересовалась у главного тренера Сергея Страшненко.

«Сейчас мы распустили ребят на двухнедельный отпуск. 13 июля восстанавливаем тренировочный процесс по подготовке к участию в чемпионате Украины и Кубке Украины по футболу среди любительских команд. Возможно, в конце июля команда примет участие в Кубке губернатора. Ждем официальную информацию от его организаторов», - сообщил наставник команды Сергей Страшненко.

Напомним, что в августе начнется полноценный игровой процесс команды - участие в чемпионате Украины и Кубке Украины по футболу среди любительских команд.

Спорт ФК Сумы Футбол
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