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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:03

На Сумщине 4 новых случая коронавируса

На утро 4 июля в Сумской области уже 308 подтвержденных случаев COVID-19.

За последние сутки подтвердилось 4 новых случая. За сутки никто не выздоровел, никто не умер. Вылечившихся по-прежнему 240, умерших 5. Болеют 63 человека.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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