Мэр Сум пообещал, что реконструкция очистных сооружений водоканала пройдет за 4 года Потратить нужно 700 млн грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Сум Александр Лысенко.

«Сегодня - о ситуации на Псле, ситуации в районе сброса воды из очистных сооружений и ниже по течению.

Сначала о том, что заметно невооруженным глазом. Сумчане пишут, что якобы в реке плавают фекалии. Однако неоднократные проверки Государственной экологической инспекции в Сумской области доказали, что это не так.

Что на самом деле происходит? Как объясняют специалисты, во время теплой погоды в донном иле более активно образуются газы, которые вместе с потоками воды поднимают его куски со дна реки на поверхность.

Зрелище действительно малоэстетичное, и это - реальная проблема. Но этой проблеме - не менее двух десятков лет.

Просто из-за общего потепления, отсутствия паводков, постоянного накопление ила и возможности социальных сетей она стала более актуальной для всех сумчан.

Что планируем делать? Уже подыскали фирму, которая готова взяться за очистку дна реки от ила и его переработку. Проект на начальной стадии, еще ищем необходимые для этого средства, также необходимо будет выделять необходимый участок земли и т.п.

Быстрой реализации этого проекта ожидать не следует. Скажу откровенно: завтра - послезавтра и даже через месяц-два это неприятное зрелище Пеле не исчезнет. Это надо понимать и знать, что происходит, и эту проблему мы решаем.

Теперь о реальной, но неочевидной проблеме. Качество сточных вод Сум, которые сбрасываются в реку, не идеально. Очистные сооружения КП «Горводоканал» построены в 60-70 гг. И ни разу за последние полвека серьезно не модернизировались.

Поэтому сейчас мы начинаем их модернизацию и обновление.

Для этого Сумы получат 2 млн евро в рамках инвестиционного проекта NEFCO «Реконструкция первой очереди канализационных очистных сооружений». Уже разработано и согласовано техническое задание, проведен тендер, из бюджета Сум выделено 7 млн грн на разработку проектно-сметной документации.

Однако для полной реконструкции очистных сооружений необходимо огромное сумма - 700 млн грн! Это значительная часть годового бюджета Сум.

Представители NEFCO уже пообещали выделить дополнительно 6,5 млн евро в кредит, еще 3,5 млн евро в виде гранта предоставит Евросоюз. Мы также будем искать средства в бюджете на этот проект. За чистую среду надо платить и платить немало.

Но уверен, что за четыре года проект будет реализован, до тех пор завершится очистка дна Псла. Мы знаем, как это сделать и сделаем!

Еще одна неочевидная, но серьезная проблема - это попадание неочищенных фекальных вод в Косовщинское водохранилище, далее - в реку Сумку, а затем - в Псел. О путях ее решения напишу позже.

Но также уверен, что совместными усилиями вместе с властью Сумского района мы ее тоже преодолеем», - говорится в сообщении.