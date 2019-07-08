Мэр Сум пообещал, что реконструкция очистных сооружений водоканала пройдет за 4 года

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Сум Александр Лысенко.
«Сегодня - о ситуации на Псле, ситуации в районе сброса воды из очистных сооружений и ниже по течению.
Сначала о том, что заметно невооруженным глазом. Сумчане пишут, что якобы в реке плавают фекалии. Однако неоднократные проверки Государственной экологической инспекции в Сумской области доказали, что это не так.
Что на самом деле происходит? Как объясняют специалисты, во время теплой погоды в донном иле более активно образуются газы, которые вместе с потоками воды поднимают его куски со дна реки на поверхность.
Зрелище действительно малоэстетичное, и это - реальная проблема. Но этой проблеме - не менее двух десятков лет.
Просто из-за общего потепления, отсутствия паводков, постоянного накопление ила и возможности социальных сетей она стала более актуальной для всех сумчан.
Что планируем делать? Уже подыскали фирму, которая готова взяться за очистку дна реки от ила и его переработку. Проект на начальной стадии, еще ищем необходимые для этого средства, также необходимо будет выделять необходимый участок земли и т.п.
Быстрой реализации этого проекта ожидать не следует. Скажу откровенно: завтра - послезавтра и даже через месяц-два это неприятное зрелище Пеле не исчезнет. Это надо понимать и знать, что происходит, и эту проблему мы решаем.
Теперь о реальной, но неочевидной проблеме. Качество сточных вод Сум, которые сбрасываются в реку, не идеально. Очистные сооружения КП «Горводоканал» построены в 60-70 гг. И ни разу за последние полвека серьезно не модернизировались.
Поэтому сейчас мы начинаем их модернизацию и обновление.
Для этого Сумы получат 2 млн евро в рамках инвестиционного проекта NEFCO «Реконструкция первой очереди канализационных очистных сооружений». Уже разработано и согласовано техническое задание, проведен тендер, из бюджета Сум выделено 7 млн грн на разработку проектно-сметной документации.
Однако для полной реконструкции очистных сооружений необходимо огромное сумма - 700 млн грн! Это значительная часть годового бюджета Сум.
Представители NEFCO уже пообещали выделить дополнительно 6,5 млн евро в кредит, еще 3,5 млн евро в виде гранта предоставит Евросоюз. Мы также будем искать средства в бюджете на этот проект. За чистую среду надо платить и платить немало.
Но уверен, что за четыре года проект будет реализован, до тех пор завершится очистка дна Псла. Мы знаем, как это сделать и сделаем!
Еще одна неочевидная, но серьезная проблема - это попадание неочищенных фекальных вод в Косовщинское водохранилище, далее - в реку Сумку, а затем - в Псел. О путях ее решения напишу позже.
Но также уверен, что совместными усилиями вместе с властью Сумского района мы ее тоже преодолеем», - говорится в сообщении.
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