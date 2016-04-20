Губернатор Сумщины уволил главного архитектора области

Однако его текст до сих пор не доступен на сайте ОГА.
Напомним: глава ОГА Роман Грищенко реорганизовал управления архитектуры в департамент градостроительства и архитектуры еще в мае. Планируется проведение конкурса на занятие должности директора департамента. Одним из претендентов является бывший главный архитектор Сумщины и Сум Владимир Быков.
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