Губернатор Сумщины уволил главного архитектора области Распоряжение об увольнении Олега Кривцова глава Сумской облгосадминистрации подписал 30 июня.

Однако его текст до сих пор не доступен на сайте ОГА.

Напомним: глава ОГА Роман Грищенко реорганизовал управления архитектуры в департамент градостроительства и архитектуры еще в мае. Планируется проведение конкурса на занятие должности директора департамента. Одним из претендентов является бывший главный архитектор Сумщины и Сум Владимир Быков.