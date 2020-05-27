«Альянс» выйдет из отпуска 5 июля Известны подробности подготовки команды к переходных матчей, которые состоятся 15 и 19 августа.

Липоводолинский «Альянс» соберется 5 июля в Сумах, на следующий день состоится первая тренировка. Но основная часть тренировочного сбора, а именно с 13 июля по 7 августа, пройдет в Ахтырке.

Первая контрольная игра по плану должен состояться 11 июля, соперник пока определяется.