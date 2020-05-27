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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:38223

«Альянс» выйдет из отпуска 5 июля

Известны подробности подготовки команды к переходных матчей, которые состоятся 15 и 19 августа.

Липоводолинский «Альянс» соберется 5 июля в Сумах, на следующий день состоится первая тренировка. Но основная часть тренировочного сбора, а именно с 13 июля по 7 августа, пройдет в Ахтырке.

Первая контрольная игра по плану должен состояться 11 июля, соперник пока определяется.

Спорт Альянс Липовая Долина
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