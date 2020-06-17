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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09206

У Глухові почався всеукраїнський пленер кращих майстрів художньої обробки дерева (ВІДЕО)

На території Національного заповідника «Глухів» кращі митці з обробки дерева почали чаклувати кожен над своїм виробом.

Поки недосвідченим поглядом навіть важко уявити, що із звичайних колод через тиждень майстри приберуть все зайве - і з’являться скульптури великої художньої цінності.
За словами ідейного організатора пленера - глухівчанина, Заслуженого майстра народної творчості Ігоря Білевича – цьогоріч карантин не дозволив проводити захід у масштабі фестивалю чи навіть майстер-класів, але різьбяри з багатьох міст все ж приїхали. Головне для них – популяризація традиційного ремесла.
Працюють і живуть вони прямо на території заповідника, який став партнером в організації пленера. З дотриманням карантинних вимог всі бажаючі можуть спостерігати за роботою з 10 до 17 годин до 10 липня, пише Неделя.


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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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