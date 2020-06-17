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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21154

МОН разрабатывает несколько вариантов посещения детьми школы с 1 сентября

Выбор модели обучения будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью

В Министерстве образования Украины начали разработку нескольких вариантов посещения детьми школ с 1 сентября. Об этом сообщает APnews со ссылкой на заявление в. о. министра образования и науки Сергея Шкарлета в интервью изданию "Левый берег".

Так, по его словам, выбор модели обучения будет зависеть от эпидемической ситуации в стране осенью.

При этом он отметил, что Минобразования разрабатывают запасные варианты на новый учебный год. Шкарлет отметил, что возможна и смешанная форма посещения школы - частично оффлайн, частично онлайн или проведения уроков по сменам.

И. о. главы Минобразования также добавил, что он пока не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно.

 
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