«Виктория» поделила очки с лебединцами

ФК «Виктория» из Николаевки Белопольского района, который лидирует в группе 2, играла на выезде против основного преследователя «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины. Игра завершилась сухой ничьей 0:0.
ФК «Тростянец» заработал 3 очка за техническую победу над МФК «Первомайск», который снялся с турнира после карантина.
Главный тренер ФК «Сумы» Сергей Страшненко рассказал о ближайших планах команды....
1 июля прошли матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Сегодня, 28 июня, в Сумах на стадионе «Юбилейный» прошел матч за суперкубок области по футболу....
После карантинной паузы возобновился чемпионат Украины по футболу среди аматоров, в котором играют две команды с Сумщины....
Матч за Суперкубок Сумской области по футболу, который из-за карантина пройдет без зрителей, покажут на youtube-канале Ассоциации футбола Сумской области....