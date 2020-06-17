Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:38261

«Виктория» поделила очки с лебединцами

Сегодня, 4 июля, прошли матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

ФК «Виктория» из Николаевки Белопольского района, который лидирует в группе 2, играла на выезде против основного преследователя «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины. Игра завершилась сухой ничьей 0:0.

ФК «Тростянец» заработал 3 очка за техническую победу над МФК «Первомайск», который снялся с турнира после карантина.

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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«Виктория» уходит в отрыв

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Матч за Суперкубок Сумщины покажут онлайн
27.06.2020 21:08

Матч за Суперкубок Сумщины покажут онлайн

Матч за Суперкубок Сумской области по футболу, который из-за карантина пройдет без зрителей, покажут на youtube-канале Ассоциации футбола Сумской области....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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