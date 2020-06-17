«Виктория» поделила очки с лебединцами Сегодня, 4 июля, прошли матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

ФК «Виктория» из Николаевки Белопольского района, который лидирует в группе 2, играла на выезде против основного преследователя «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины. Игра завершилась сухой ничьей 0:0.

ФК «Тростянец» заработал 3 очка за техническую победу над МФК «Первомайск», который снялся с турнира после карантина.