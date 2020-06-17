Украинцы смогут получать туристические разрешения на проживание в Турции - МИД

Турция включила Украину в перечень стран, граждане которых имеют право получать краткосрочные туристические разрешения на проживание. Об этом шла речь на встрече глав Министерств иностранных дел Украины и Турции.

Туристический вид на жительство в Турции выдается сроком на один год с возможностью продления. Он позволяет легально жить в этой стране, но работать по нему нельзя - это грозит депортацией. Для его получения необходимо арендовать в Турции жилье, заполнить необходимые документы и оплатить госпошлину.

Дополнительно в рамках встречи турецкая сторона сообщила о готовности проработать вопрос с упрощением визовых требований для украинцев, которые сейчас проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по подписанию двустороннего соглашения о социальном обеспечении.

Также Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу выразили надежду, что вскоре в обеих странах заработает соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. Такое соглашение даст возможность водителям фактически бесплатно и без прохождения дополнительных экзаменов обменивать водительские права на аналогичные в стране-партнере.