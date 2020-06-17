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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:09188

Украинцы смогут получать туристические разрешения на проживание в Турции - МИД

Также возможно украинцам упростят получение турецких виз и позволят бесплатно обменивать украинские водительские удостоверения на турецкие.

Турция включила Украину в перечень стран, граждане которых имеют право получать краткосрочные туристические разрешения на проживание. Об этом шла речь на встрече глав Министерств иностранных дел Украины и Турции.

Туристический вид на жительство в Турции выдается сроком на один год с возможностью продления. Он позволяет легально жить в этой стране, но работать по нему нельзя - это грозит депортацией. Для его получения необходимо арендовать в Турции жилье, заполнить необходимые документы и оплатить госпошлину.

Дополнительно в рамках встречи турецкая сторона сообщила о готовности проработать вопрос с упрощением визовых требований для украинцев, которые сейчас проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по подписанию двустороннего соглашения о социальном обеспечении. 

Также Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу выразили надежду, что вскоре в обеих странах заработает соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. Такое соглашение даст возможность водителям фактически бесплатно и без прохождения дополнительных экзаменов обменивать водительские права на аналогичные в стране-партнере. 
  • 18 июня в Турции заявили, что готовы принимать украинцев без самоизоляции и тестов.
  • 1 июля Турция открыла свои границы для украинцев. Это также сделали Египет, Албания, Хорватия и Черногория.
Общество
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