Как за 11 лет изменились деревянные скульптуры в городском парке Сум В 2009 году в городском парке им. Кожедуба проходил симпозиум мастеров деревянной скульптуры «Чарівна квітка».

За 11 лет многие фигуры, за которыми никто не следит, сломались, некоторые упали сами, некоторым помогли вандалы, некоторые треснули. Одну из таких показал на фото экс-мэр Сум Геннадий Минаев.