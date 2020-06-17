В чемпионате Сумщины по футболу двоевластие Сегодня, 4 июля, были сыграны матчи 3-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига ФК «Кролевец» 1:1 ФК «Недригайлов-Барса-2003» Голы: Лобас Виталий (67) - Тесленко Богдан (81, пен.) ФК «Тростянец» 5:2 ФК «Ромны» Голы: Ракитянский Ростислав (30, авт.), Гайван Валерий (33, пен.), Ревин Никита (34), Жиловець Сергей (52), Деревинский Станислав (85), - Демьянчук Никита (74), Луценко Алексей (86) «Альянс-2» Липовая Долина 1:1 «Явор» (Краснополье) Голы: Старинский Виталий (45) – Стрыбак Александр (88) «Украина-Аграрная» (Токари, Сумской район) 0:0 «Колос» (Севериновка, Сумской район) ФК «Велетень» (Глухов) 0:2 ФК «Нефтяник» (Ахтырка) Голы: Васильев Олексанлр (61), Чепурко Егор (70) После трех туров лидируют ФК «Тростянец» и «Нефтяник» - по 6 очков (в 2 играх), дальше – «Альянс-2» - 5 (3), «Явор» - 5 (3), «Колос» - 5 (3)… Первая лига «Аграрник-Авангард» (Белополье) 2:0 ФК «Дружба» Голы: Окопный Руслан (30), Пономаренко Дмитрий (50) «Дружба» (Сосновка) 3:4 «Спартак» (Глухов) Голы: Кугай Леонид (22), Ярина Юрий (24, пен.), Баклаев Александр (61) - Москалев Евгений (30, 62), Овсиенко Ярослав (41), Кривцов Руслан (85) «Лидер» (С-Буда) 2:2 «Колос» (Шосткинская ОТГ) Голы: Потебенькин Станислав (39), Ковтун Дмитрий (43) - Хлус Дмитрий (58, 75) «Десна» (Очкино, С-Будский район) 0:1 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» (Конотоп) Гол: Гурба Назарий (53) Лидирует «Спартак» - 7, дальше - «Дружба» 6, «Аграрник-Авангард» - по 6…