Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:2088

В чемпионате Сумщины по футболу двоевластие

Сегодня, 4 июля, были сыграны матчи 3-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Кролевец» 1:1 ФК «Недригайлов-Барса-2003»

Голы: Лобас Виталий (67) - Тесленко Богдан (81, пен.)

ФК «Тростянец» 5:2 ФК «Ромны»

Голы: Ракитянский Ростислав (30, авт.), Гайван Валерий (33, пен.), Ревин Никита (34), Жиловець Сергей (52), Деревинский Станислав (85), - Демьянчук Никита (74), Луценко Алексей (86)

«Альянс-2» Липовая Долина 1:1 «Явор» (Краснополье)

Голы: Старинский Виталий (45) – Стрыбак Александр (88)

«Украина-Аграрная» (Токари, Сумской район) 0:0 «Колос» (Севериновка, Сумской район)

ФК «Велетень» (Глухов) 0:2 ФК «Нефтяник» (Ахтырка)

Голы: Васильев Олексанлр (61), Чепурко Егор (70)

После трех туров лидируют ФК «Тростянец» и «Нефтяник» - по 6 очков (в 2 играх), дальше – «Альянс-2» - 5 (3), «Явор» - 5 (3), «Колос» - 5 (3)…

Первая лига

«Аграрник-Авангард» (Белополье) 2:0 ФК «Дружба»

Голы: Окопный Руслан (30), Пономаренко Дмитрий (50)

«Дружба» (Сосновка) 3:4 «Спартак» (Глухов)

Голы: Кугай Леонид (22), Ярина Юрий (24, пен.), Баклаев Александр (61) - Москалев Евгений (30, 62), Овсиенко Ярослав (41), Кривцов Руслан (85)

«Лидер» (С-Буда) 2:2 «Колос» (Шосткинская ОТГ)

Голы: Потебенькин Станислав (39), Ковтун Дмитрий (43) - Хлус Дмитрий (58, 75)

«Десна» (Очкино, С-Будский район) 0:1 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» (Конотоп)

Гол: Гурба Назарий (53)

Лидирует «Спартак» - 7, дальше - «Дружба» 6, «Аграрник-Авангард» - по 6…

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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