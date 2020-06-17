На Сумщине за сутки 9 новых случаев коронавируса

За субботу Сумской областной лабораторный центр подтвердил 9 новых случаев. При это выздоровел всего один пациент, теперь таких 248. За все время пандемии умерло 5 человек. Лечатся 64.
Всего в Украине за субботу подтверждено 823 случая (всего за время пандемии 48500). Умерло 22 человека (всего 1249). Вылечилось 221 (всего 21376). Болеют 25875.
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