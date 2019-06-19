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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03530

На Сумщине 2 человека погибли на водоемах

4 июля в 16:00 в с. Климентово Ахтырского района из р. Ворскла местные жители подняли тело женщины, 1990 г.р. – жительницы г. Тростянец.

А в 19:08 в этом же селе работники Сумской городской водолазно-спасательной службы подняли из реки тело мужчины, 1986 г.р. – жителя г. Сумы. Обстоятельства данных происшествий выясняли правоохранители.

Спасатели сообщают, что с начала купального сезона на водоемах Сумщины уже погибло 18 человек, среди них 2 детей. Всего в 2020 году жертвами водной стихии стали 28 жителей области. Спасатели призывают граждан строго соблюдать требования безопасности во время отдыха на водных объектах: не оставлять детей без присмотра, следить друг за другом, не купаться в незнакомых и не оборудованных для этого местах и ни в коем случае заходить в воду в нетрезвом состоянии, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Утопление
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