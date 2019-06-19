На Сумщине 2 человека погибли на водоемах

А в 19:08 в этом же селе работники Сумской городской водолазно-спасательной службы подняли из реки тело мужчины, 1986 г.р. – жителя г. Сумы. Обстоятельства данных происшествий выясняли правоохранители.
Спасатели сообщают, что с начала купального сезона на водоемах Сумщины уже погибло 18 человек, среди них 2 детей. Всего в 2020 году жертвами водной стихии стали 28 жителей области. Спасатели призывают граждан строго соблюдать требования безопасности во время отдыха на водных объектах: не оставлять детей без присмотра, следить друг за другом, не купаться в незнакомых и не оборудованных для этого местах и ни в коем случае заходить в воду в нетрезвом состоянии, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
26 июня в районе Харьковского моста в Сумах из р. Псел местными жителями было поднято тело женщины 1943 г.р....
В период летней жары, установившейся на территории области, люди ищут прохлады и спасения от палящего солнца у рек и озер....
Полиция Сумщины устанавливает обстоятельства несчастного случая, в результате которого погибли двое подростков....
На Сумщине за минувшие сутки на водоемах области погибло 2 человека....
18 июня в г. Ворожба Белопольского района из р. Вир водолазами Сумской городской спасательно-водолазной станции было поднято тело мужчины 1976...