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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:151112

На Сумщине уже 317 случаев коронавируса

По состоянию на 5 июля в Сумской области 317 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 9 человек (г. Сумы - 5, Сумской р-н - 1, г. Тростянец - 1, Глуховский р-н - 1, г. Путивль - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 248 человек, из них 1 - за прошедшие сутки (г. Ахтырка).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 89 случаев заболевания (71 вылечился), в Сумском районе – 19 (14), г. Ахтырка - 26 (16), г. Конотоп - 19 (15), Конотопский район – 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 33 (30 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 31 (20 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 3 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 10 (8 ), Глуховский район – 5 (2), г. Глухов – 9 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 16 (15), Путивльский район – 8 (1), Краснополье – 1 (0 ), Великая Писаревка – 1 (0 ).

Общество Коронавирус
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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