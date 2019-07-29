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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:48244

Сумской стронгмен взял «серебро» на чемпионате Украины

4 июля в Киеве прошел Чемпионат Украины по стронгмену.

Среди участников были и сумчане. В весовой категории до 110 кг Андрей Дмитриев показа второй результат, набрав столько же очков, как и победитель. Алексей Бирюков был пятым.

Призеры:

Категория 95 кг

1. Василий Олейников (с. Степное) - 66 баллов

2. Юрий Дувало (г. Львов) - 61 балл

3. Александр Белоконь (г. Белая Церковь) - 49,5 баллов

Категория 110 кг

1. Виталий Герасимов (г. Днепр) - 58 баллов

2. Андрей Дмитриев (г. Сумы) - 58 баллов

3. Андрей Кошубский (г. Киев) - 51 балл

Категория 110+

1. Павел Кордияка (г. Львов) - 58,5 баллов

2. Александр Кочергин (г. Черновцы) - 46 баллов

3. Богдан Ксенчук (г. Кривой Рог) - 44 баллов

Спорт Стронгмен
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