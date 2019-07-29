Сумской стронгмен взял «серебро» на чемпионате Украины

Среди участников были и сумчане. В весовой категории до 110 кг Андрей Дмитриев показа второй результат, набрав столько же очков, как и победитель. Алексей Бирюков был пятым.
Призеры:
Категория 95 кг
1. Василий Олейников (с. Степное) - 66 баллов
2. Юрий Дувало (г. Львов) - 61 балл
3. Александр Белоконь (г. Белая Церковь) - 49,5 баллов
Категория 110 кг
1. Виталий Герасимов (г. Днепр) - 58 баллов
2. Андрей Дмитриев (г. Сумы) - 58 баллов
3. Андрей Кошубский (г. Киев) - 51 балл
Категория 110+
1. Павел Кордияка (г. Львов) - 58,5 баллов
2. Александр Кочергин (г. Черновцы) - 46 баллов
3. Богдан Ксенчук (г. Кривой Рог) - 44 баллов
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