Сумской стронгмен взял «серебро» на чемпионате Украины 4 июля в Киеве прошел Чемпионат Украины по стронгмену.

Среди участников были и сумчане. В весовой категории до 110 кг Андрей Дмитриев показа второй результат, набрав столько же очков, как и победитель. Алексей Бирюков был пятым.

Призеры:

Категория 95 кг

1. Василий Олейников (с. Степное) - 66 баллов

2. Юрий Дувало (г. Львов) - 61 балл

3. Александр Белоконь (г. Белая Церковь) - 49,5 баллов

Категория 110 кг

1. Виталий Герасимов (г. Днепр) - 58 баллов

2. Андрей Дмитриев (г. Сумы) - 58 баллов

3. Андрей Кошубский (г. Киев) - 51 балл

Категория 110+

1. Павел Кордияка (г. Львов) - 58,5 баллов

2. Александр Кочергин (г. Черновцы) - 46 баллов

3. Богдан Ксенчук (г. Кривой Рог) - 44 баллов