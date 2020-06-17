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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:08314

На Сумщине пьяный полицейский сломал нос АТОшнику?

На Сумщине 2 июля произошло столкновение между офицером полиции из Шосткинского отдела и участников АТО.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал шосткинский журналист Вячеслав Павленко.

!По информации из собственных источников известно, что поводом для столкновения между ними служили противоположные взгляды «стража порядка» на те события, которые происходят на Востоке нашей страны.

Дело в том, что гражданское лицо участвовало в событиях на Востоке страны в составе Вооруженных Сил Украины, где защищало суверенитет и целостность Украины.

Кульминацией конфликта стал сломанный нос АТОшника, вправлять который пришлось Шосткинским врачам.

На место происшествия были вызваны патрульные полицейские из Шостки, которых вызвала жена участника конфликта - офицера полиции.

Злые языки врут, что офицер полиции настолько был в «восторге» от водки и собственной оценки событий на Востоке нашей страны, что патрульным пришлось «повозиться» с ним, пока одели на него наручники.

Вот такой «подарок» к профессиональному празднику подготовил своим коллегам офицер полиции из Шостки.

Надеюсь, что на эту ситуацию отреагируют Служба безопасности Украины, Национальная полиция и предоставят обществу информацию по результатам реагирования», - написал он.

Право
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