Главный инфекционист Сумщины о ношении масок Главный инфекционист Сумщины Ирина Троцкая высказалась в Фейсбуке о ношщении масок в период пандемии коронавируса.

«Маска лишней не бывает

Всемирная организация здравоохранения неоднократно обновляла рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. «Мы советуем людям 60 лет и старше, а также тем, у кого есть заболевания, носить медицинские маски в тех местах, где невозможна физическая дистанция», — сказал недавно её генеральный директор Гебрейесус. ВОЗ также считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию. Хотя в прежних рекомендациях организации говорилось о том, что медицинские маски необходимо носить только заболевшим.

А вот я, независимо от очередного посыла ВОЗ, всегда остаюсь непреклонным апологетом ношения масок в случае угрозы инфицирования. Медицинская, или хирургическая, маска — простейшая защита кожи лица и органов дыхания. Эффективную защиту медицинская маска обеспечивает в течение двух часов, затем её меняют. Так же часто нужно менять и маску из ткани, сшитую самостоятельно.

Те, кто не носит масок в магазинах, транспорте и пр., поступает так очень напрасно. Здоровье этих людей волнует вторично — каждый имеет право заболеть из-за глупости и упрямства. Но вот тех, кто рядом, мне жалко. Они точно не виноваты. Ведь до появления очевидных симптомов каждый может являться потенциальным носителем вируса и не знать об этом. Да, маски не дают 100% защиты. Но они значительно снижают опасность. И если вокруг вас другие в масках, значит риск ещё меньше.

Кстати, в лабораторных условиях маски значительно снижали количество частиц различных вирусов, распространяемых инфицированными пациентами. Учёные выяснили, что необходимость ношения масок оправдана в условиях пандемии COVID-19. В этой связи процитирую профессора Триша Гринхалха (весьма уважаемого специалиста): «Математическое моделирование предполагает, что покрытие лица, которое на 60% эффективно блокирует передачу вируса и используется 60% населения, снизит R0 до уровня ниже 1,0».

Короче, адекватное отношение к маске — это Ваше здоровье и здоровье людей вокруг Вас. Почему-то в отношении презерватива столько эмоций не возникает.

Поэтому, как врач, работающий в лечебном учреждении «первой волны», куда постоянно поступают больные, позволю себе дать дельный, на мой взгляд, совет — соблюдайте дистанцию, наденьте маску, мойте руки. И, дай Бог, мы непременно вылезем из всего этого», - напсиала она.