Мэр Сум получил второй результат теста на коронавирус Об этом Александр Лысенко сообщил сегодня, 6 июля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме.

- Хочу довести до вас информацию, которая касается меня, - обратился он к подчиненным. – Сегодня 14-й день самоизоляции городского головы. Я уже получил второй результат ПЦР-теста, он негативный. Я продолжаю быть на самоизоляции, я, кстати, взял отпуск на это время.

Напомним: неделю назад мэр проводил аппаратное совещание из своего кабинета, хотя это был уже 7-й день «самоизоляции», если считать по его счислению. До этого он ходил на празднование Дня Конституции и Суперкубок Сумщины по футболу, который должен был проходить без зрителей. А вчера побывал у родителей, фото встречи выложил на своей странице в Фейсбуке. Интересная самоизоляция…