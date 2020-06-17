Мэр Сум получил второй результат теста на коронавирус

- Хочу довести до вас информацию, которая касается меня, - обратился он к подчиненным. – Сегодня 14-й день самоизоляции городского головы. Я уже получил второй результат ПЦР-теста, он негативный. Я продолжаю быть на самоизоляции, я, кстати, взял отпуск на это время.
Напомним: неделю назад мэр проводил аппаратное совещание из своего кабинета, хотя это был уже 7-й день «самоизоляции», если считать по его счислению. До этого он ходил на празднование Дня Конституции и Суперкубок Сумщины по футболу, который должен был проходить без зрителей. А вчера побывал у родителей, фото встречи выложил на своей странице в Фейсбуке. Интересная самоизоляция…
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