Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:131056

Мэр Сум получил второй результат теста на коронавирус

Об этом Александр Лысенко сообщил сегодня, 6 июля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме.

- Хочу довести до вас информацию, которая касается меня, - обратился он к подчиненным. – Сегодня 14-й день самоизоляции городского головы. Я уже получил второй результат ПЦР-теста, он негативный. Я продолжаю быть на самоизоляции, я, кстати, взял отпуск на это время.

Напомним: неделю назад мэр проводил аппаратное совещание из своего кабинета, хотя это был уже 7-й день «самоизоляции», если считать по его счислению. До этого он ходил на празднование Дня Конституции и Суперкубок Сумщины по футболу, который должен был проходить без зрителей. А вчера побывал у родителей, фото встречи выложил на своей странице в Фейсбуке. Интересная самоизоляция…

Общество Коронавирус Самоизоляция
view counter

По тематике

На Сумщине уже 321 случай коронавируса: где именно
Сегодня 09:39

На Сумщине уже 321 случай коронавируса: где именно

По состоянию на 6 июля в Сумской области 321 случай заболевания коронавирусной инфекцией....

Как мэр Сум сидел на самоизоляции
Сегодня 08:54

Как мэр Сум сидел на самоизоляции

Сегодня, 6 июля, мэр Сум Александр Лысенко обрушился с критикой на сумчан, которые не придерживаются карантинных мероприятий....

На Сумщине плюс 4 случая коронавируса
Сегодня 08:25

На Сумщине плюс 4 случая коронавируса

Об этом сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Главный инфекционист Сумщины о ношении масок
Вчера 13:19

Главный инфекционист Сумщины о ношении масок

Главный инфекционист Сумщины Ирина Троцкая высказалась в Фейсбуке о ношщении масок в период пандемии коронавируса....

На Сумщине уже 317 случаев коронавируса
Вчера 10:15

На Сумщине уже 317 случаев коронавируса

По состоянию на 5 июля в Сумской области 317 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.