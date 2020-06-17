На Сумщине плюс 4 случая коронавируса Об этом сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- С начала тестирование ПЦР в Сумах зафиксировано уже 90 человек с позитивными результатами на коронавирус, - начала она. – Среди них 80 взрослых и 10 детей. За последние сутки выявлен один человек. За все время было 7 заболевших медиков, на сегодня все они выздоровели. Из всех заболевших 71 человек уже вылечился. Все пациенты детского возраста также уже закончили лечение. На сегодня на лечении 19 больных, 6 из них в областной инфекционной больнице, 13 человек на амбулаторном лечении, на самоизоляции. Контактных лиц с подтвержденными случаями 266. На сегодня 31 человек с подозрением на коронавирус. 9 из них проходят лечение в областной инфекционной больнице, остальные дома амбулаторно. В детской больнице находятся четверо детей из районов области, в всего 8 детей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Что касается области, то на сегодня уже 321 случай, за последние сутки 4 новых. За все время 5 человек умерло.