Как мэр Сум сидел на самоизоляции

По его словам, сегодня у него 14-й день «самоизоляции» после обнаружения коронавируса у ректора СумГУ Анатолия Васильева, который был на коллегии Сумкой ОГА, где присутствовал и мэр Сум. Александр Лысенко признался, что не сидел все время дома, а выходил на улицу и видел, что почти никто не ходит по городу в масках.
Однако он и сам не придерживался самоизоляции. Об этом свидетельствуют хотя бы посты на его странице в Фейсбуке:
Об этом Александр Лысенко сообщил сегодня, 6 июля, во время аппаратного совещания в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме....
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