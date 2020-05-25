Как мэр Сум сидел на самоизоляции Сегодня, 6 июля, мэр Сум Александр Лысенко обрушился с критикой на сумчан, которые не придерживаются карантинных мероприятий.

По его словам, сегодня у него 14-й день «самоизоляции» после обнаружения коронавируса у ректора СумГУ Анатолия Васильева, который был на коллегии Сумкой ОГА, где присутствовал и мэр Сум. Александр Лысенко признался, что не сидел все время дома, а выходил на улицу и видел, что почти никто не ходит по городу в масках.

Однако он и сам не придерживался самоизоляции. Об этом свидетельствуют хотя бы посты на его странице в Фейсбуке: