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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:54542

Как мэр Сум сидел на самоизоляции

Сегодня, 6 июля, мэр Сум Александр Лысенко обрушился с критикой на сумчан, которые не придерживаются карантинных мероприятий.

По его словам, сегодня у него 14-й день «самоизоляции» после обнаружения коронавируса у ректора СумГУ Анатолия Васильева, который был на коллегии Сумкой ОГА, где присутствовал и мэр Сум. Александр Лысенко признался, что не сидел все время дома, а выходил на улицу и видел, что почти никто не ходит по городу в масках.

Однако он и сам не придерживался самоизоляции. Об этом свидетельствуют хотя бы посты на его странице в Фейсбуке:

Общество Самоизоляция
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