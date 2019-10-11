Экс-президент ПФК «Сумы» снова засветился в скандале с договорными матчами В Армении 25 украинцев замешаны в договорных матчах. Дисквалификацию получили три тренера, два функционера и 20 футболистов.

Второй по силе дивизион чемпионата Армении, Первая лига, завершен досрочно из-за скандала с договорными матчами, а из 58 дисквалифицированных человек 45 пожизненно запретили заниматься любой футбольной деятельностью.

Как сообщает Федерация футбола Армении, среди забаненных футболистов, тренеров и функционеров оказалось большое количество граждан Украины, а именно 25 человек, из которых 20 никогда не смогут заниматься любой футбольной деятельностью.

Стоит отметить, что многие футболисты из списка выступали в украинской Премьер-лиге, а среди забаненных личностей есть экс-игроки ПФК «Сумы» и его бывший президент Ростислав Козар, получивший дисквалификацию в Украине за участие в договорных матчах в 2019 году, пишет Футбол.уа.