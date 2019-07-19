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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации

2-5 июля в г. Сумы состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (удлиненные дистанции) и чемпионат Украины среди ДЮСШ.

Воспитанники сумского тренера Максима Редьке стали победителями и призерами в разных возрастных категориях:

Егор Редька - 1 золотая, 2 серебряные, 1 бронза;

Елизавета Мирошниченко - 2 золотые, 1 серебряная;

Анастасия Ковтун - 2 серебряные, 1 бронза;

Остап Дереколенко - 1 золотая, 1 серебряная;

София Дорда - 1 золотая, 1 серебряная;

Михаил Тихонков - 1 золотая;

Кирилл Лагутин - 1 серебряная, 1 бронзовая;

Максим Редька - 1золота, 1 бронзовая.

Спорт Радиопеленгация
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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