В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации

Воспитанники сумского тренера Максима Редьке стали победителями и призерами в разных возрастных категориях:
Егор Редька - 1 золотая, 2 серебряные, 1 бронза;
Елизавета Мирошниченко - 2 золотые, 1 серебряная;
Анастасия Ковтун - 2 серебряные, 1 бронза;
Остап Дереколенко - 1 золотая, 1 серебряная;
София Дорда - 1 золотая, 1 серебряная;
Михаил Тихонков - 1 золотая;
Кирилл Лагутин - 1 серебряная, 1 бронзовая;
Максим Редька - 1золота, 1 бронзовая.
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