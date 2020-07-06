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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39835

На Сумщине уже 321 случай коронавируса: где именно

По состоянию на 6 июля в Сумской области 321 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 4 человек (г. Сумы - 1, г. Кролевец - 1, г. Тростянец - 1, Тростянецкий р-н - 1). Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 248 человек.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 90 случаев заболевания (71 вылечился), в Сумском районе – 19 (14), г. Ахтырка - 26 (16), г. Конотоп - 19 (15), Конотопский район – 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (30 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 33 (20 вылечилось, 1 умер), Роменский район – 3 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 10 (8 ), Глуховский район – 5 (2), г. Глухов – 9 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 16 (15), Путивльский район – 8 (1), Краснополье – 1 (0 ), Великая Писаревка – 1 (0 ).

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