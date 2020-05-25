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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00264

За неделю на Сумщине зарегистрировано 89 ЧП

Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зафиксировано. Огнем уничтожено и повреждено 13 зданий, 2 единицы автотехники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 60 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 20 зданий, 2 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму 1 млн 570 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 104 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

В связи с установлением жаркой и сухой погоды в области значительно увеличилось пожарная опасность. В первую очередь это касается угрозы возникновения возгораний в природных экосистемах. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах и соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру «101».

Общество ГСЧС
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