В Сумах умер экс-директор автошколы

С 2001 г. по 2009 г. Иван Данилович возглавлял Сумской государственный областной учебно-курсовой комбинат, где и завершил свою 52-летнюю трудовую деятельность. Работники запомнили Ивана Даниловича как талантливого и опытного организатора, принципиального, справедливого, бережного руководителя, который занимался проблемами и комбината, и своих подчиненных.
Коллектив Сумского государственного областного учебно-курсового комбината выражает искренние соболезнования семье покойного.
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