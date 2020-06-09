В Сумах умер экс-директор автошколы 30 июня на 82-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни Брага Иван Данилович.

С 2001 г. по 2009 г. Иван Данилович возглавлял Сумской государственный областной учебно-курсовой комбинат, где и завершил свою 52-летнюю трудовую деятельность. Работники запомнили Ивана Даниловича как талантливого и опытного организатора, принципиального, справедливого, бережного руководителя, который занимался проблемами и комбината, и своих подчиненных.

Коллектив Сумского государственного областного учебно-курсового комбината выражает искренние соболезнования семье покойного.