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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах перевернулась легковушка: травмировалась пассажирка

Автопроисшествие произошло 4 июля, около 23 часов, на улице Владимировской.

По предварительным данным, 25-летний водитель транспортного средства Dacia Logan, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил перекидывание автомобиля.

Вследствие ДТП 22-летняя пассажирка автомобиля получила телесные повреждения.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для оформления материалов ДТП.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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