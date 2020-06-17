В Сумах перевернулась легковушка: травмировалась пассажирка

По предварительным данным, 25-летний водитель транспортного средства Dacia Logan, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил перекидывание автомобиля.
Вследствие ДТП 22-летняя пассажирка автомобиля получила телесные повреждения.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для оформления материалов ДТП.
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