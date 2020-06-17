Завершение ремонта моста в Климентово откладывается? Обещают открыть через месяц.

На сегодня начали финальный этап работ - укладка асфальтобетона на ранее сделанную монолитную железобетонную плиту.

Были завершены два нижних слоя (по 40 миллиметров) асфальтобетона. Впереди еще один слой (верхний) асфальтобетона - ЩМА-15.

Также уже заключили три слоя асфальтобетона на подходах дороги к мосту.

Реконструкцию моста проводит ООО «СУМЫМОСТОСТРОЙ», входящая в группу компаний RGM Group, по заказу Службы автомобильных дорог в Сумской области, пишет сайт RGM Group.

Напомним, что в этом году в рамках общенациональной программы «Большая стройка» ООО «СУМЫМОСТОСТРОЙ» наконец получило необходимое финансирование со стороны государства для оперативного и качественного завершения реконструкции мостового перехода в с. Климентово.

Мост в с. Климентово через реку Ворскла построен еще в 1960 году, более 10 лет находился в аварийном состоянии и требовал капитального ремонта.

В ходе реконструкции мостового перехода через реку Ворскла в селе Климентово выполнены работы по сооружению нового мостового перехода параллельно с существующим мостом. Также было осуществлено замену старых пролетов и объединение отремонтированного моста с нововыстроенным. Ширина нового моста будет - 9,5 м.

Уже через месяц ремонт объекта будет завершен.

Напомним: раньше говорили об окончании работ до конца июля…