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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Соборной на детскую площадку упало дерево

В Ромнах дерево упало на детскую площадку.

4 июля в 21.30 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что на территории детской площадки, в результате сильного порыва ветра и непогоды, вблизи многоэтажного дома по улице Соборная города Ромны упало дерево и перекрыло вход в подъезд.

На место происшествия выехали спасатели дежурно-спасательного отделения, распилили и убрали поваленное дерево.

Общество Упавшее дерево
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