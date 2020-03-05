На Соборной на детскую площадку упало дерево

4 июля в 21.30 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что на территории детской площадки, в результате сильного порыва ветра и непогоды, вблизи многоэтажного дома по улице Соборная города Ромны упало дерево и перекрыло вход в подъезд.
На место происшествия выехали спасатели дежурно-спасательного отделения, распилили и убрали поваленное дерево.
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