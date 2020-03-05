На Соборной на детскую площадку упало дерево В Ромнах дерево упало на детскую площадку.

4 июля в 21.30 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что на территории детской площадки, в результате сильного порыва ветра и непогоды, вблизи многоэтажного дома по улице Соборная города Ромны упало дерево и перекрыло вход в подъезд.

На место происшествия выехали спасатели дежурно-спасательного отделения, распилили и убрали поваленное дерево.