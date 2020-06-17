В центре Сум обокрали офис Епифановой

Злоумышленники проникли в несколько офисов и похитили технику. В том числе обокрали офис предпринимательницы Оксаны Епифановой - дочери экс-главы Сумской ОГА (1992-1999 гг.), пишет Sumy.Today.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса, - сообщил отдел коммуникации полиции области.
Сумские патрульные обнаружили у женщины вещество, похожее на наркотическое....
29 июня к 77-летнему жителю города Глухов, который проживает с женой в частном доме, пришла незнакомая женщина, якобы для проверки...
В Шостке местная жительница пустила в свой дом неизвестных женщин, которые якобы собирали данные о пенсионерах, которые не получили денежную...
Напомним: в конце марта сотрудники Управления уголовного розыска, Следственного управления ГУНП в области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «КОРД» задержали...
Ахтырской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 54-летнего мужчину, который совершил ряд преступлений....