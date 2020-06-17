В центре Сум обокрали офис Епифановой 5 июля в полицию поступило заявление о краже из офисных помещений на улице Соборной.

Злоумышленники проникли в несколько офисов и похитили технику. В том числе обокрали офис предпринимательницы Оксаны Епифановой - дочери экс-главы Сумской ОГА (1992-1999 гг.), пишет Sumy.Today. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса, - сообщил отдел коммуникации полиции области.