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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:14907

В центре Сум обокрали офис Епифановой

5 июля в полицию поступило заявление о краже из офисных помещений на улице Соборной.

Злоумышленники проникли в несколько офисов и похитили технику. В том числе обокрали офис предпринимательницы Оксаны Епифановой - дочери экс-главы Сумской ОГА (1992-1999 гг.), пишет Sumy.Today.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса, - сообщил отдел коммуникации полиции области.

Право Кража
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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