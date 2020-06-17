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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15219

Полиция Сумщины разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки около 80 тыс. грн

73-летняя жительница Конотопа, передав неизвестному все свои сбережения, якобы «на лечение родственника, попавшего в ДТП», впоследствии выяснила, что попала в мошенническую ловушку и сообщила о преступлении в полицию.

Правоохранителям, которые прибыли на вызов, потерпевшая рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный. Он назвался врачом и сказал, будто ее внук попал в страшную дорожно-транспортное происшествие и требует немедленного дорого лечение и приобретения имплантов. Поэтому женщина должна немедленно собрать как можно большую сумму средств и передать их через курьера, который придет к ней домой. Напуганная женщина четко выполнила все указания своего телефонного собеседника и передала курьеру денежные средства в сумме трех тысяч долларов США. И только после этого позвонила внуку и выяснила, что попала в ловушку мошенников.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение.

Выясняя детали происшествия, полицейские установили, что на вид так называемом «курьеру» около 30-35 лет. Он худощавого телосложения, ростом около 165-170 см, имеет светлое волосы средней длины. Мужчина был одет в шорты и светлую футболку. Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой - если вы владеете какой-либо информацией, которая поможет в розыске злоумышленника, сообщите об этом в Конотопский отдел полиции по адресу: г. Конотоп, пр. Мира, 14, или по телефонам: (068) 070 -21-74 и (095) 348-86-06 или по спецлинии полиции «102».

Вместе с тем полицейские предупреждают: если ваш собеседник заводит речь о родственниках, которые якобы причиной ДТП или сами попали в аварию, находятся в полиции или требуют немедленного лечения и оперативного вмешательства, и для их спасения необходимы значительные суммы денег - знайте, что вы общаетесь с мошенниками. Поэтому обязательно возьмите паузу в разговоре и позвоните родным, выясните, нужна ли им ваша помощь и какая именно. Никогда не поддавайтесь панике и эмоциональному давлению со стороны собеседника. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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